الصحة: مصر تتواصل مع مختلف الدول لجلب أول عقار يقضي على كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه قد تم حقن أول مريض ببلازما المتعافين وكانت حالته حرجة جراء إصابته بفيروس كورونا، وبدأ في إظهار مؤشرات إيجابية بعد مرور 48 ساعة.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مصر فتحت عدد كبير من القنوات مع كافة دول العالم عبر منظمة الصحة العالمية لجلب أي عقار من شأنه علاج فيروس كورونا، موضحا أن سياسة الوزارة هي الاهتمام بالبحث العلمي من خلال فريق بحثي كبير شارك في العديد من الدراسات للقضاء على فيروس كورونا.

وأكد أن مصر تشارك في إحدى الدراسات التابعة لمنظمة الصحة العالمية وتشارك فيها أكثر من 100 دولة: "بيتم إجراء الدراسة في مصر دلوقتي بجميع مستشفيات العزل سواء بشكل ملاحظي أو بالتجارب الإكلينيكية على العقاقير ونتائجها"، مشيرا إلى أن أحدى أكبر مجلات العلمية العالمية في مجال الأمراض المعدية قد اعتمدت ونشرت ورقة بحثية مقدمة من فريق بحثي متخصص من وزارة الصحة والسكان بها فرضية حسابية لأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر: "اعتمدتها في أقل من 5 أيام ونشرتها".