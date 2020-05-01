بكل اللغات.. أبناء مصر في الخارج يتطوعون لترجمة الاختيار: "واجب وطني"

مع بداية شهر رمضان الجاري، تابع يوسف عبدالقادر، المصري المقيم ببلجيكا والذي يعمل مترجما بإحدى الشركات الحكومية ببروكسل، مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد السيرة الذاتية للشهيد أحمد منسي، بطل وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، ورأى أن من واجبه تجاه وطنه ضرورة ترجمة المسلسل الذي لا يقل عن المسلسلات العالمية.

"أعمل مترجما في بلجيكا وأترجم الكثير من فعاليات البرلمان الأوروبي، وبدأت الفكرة قبل مسلسل الاختيار بقليل، فعند مشاهدتي لفيلم "الممر" وجدت أننا كمصريين في الخارج نعمل مترجمين ومتمكنين من لغات عديدة، نستطيع ترجمة الفيلم كنوع من أنواع التوعية الوطنية وتاريخ مصر الحديث لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين غير متحدثين باللغة العربية"، حسب حديث يوسف عبدالقادر لـ"الوطن".

ويضيف الشاب المصري: "المسلسل سيقوم بتقوية اللغة عند المصريين في الخارج غير ناطقين باللغة العربية، لاسيما وأنه واسع الانتشار ويحظى بمتابعة في الوطن العربي، ولهذا وجدت أن هناك مسلسلات أجنبية لا تحمل أي رسالة وتترجم للغات عديدة، ونحن كمصريين في الخارج لدينا مهمة وطنية لترجمة المسلسل بلغات عديدة كتابيا وليس دوبلاج، من خلال المترجمين المصريين الموثوق فيهم بالدول الأوروبية ونسعى لترجمته للغات تصل إلى الست قارات حول العالم، لكن بطريقة قانونية وعدم السطو على حقوق الملكية، ولهذا أتمنى أن يصل صوتي للمسؤولين في مصر عن هذا العمل وأعرض فكرتي عليهم بمساعدة أكاديميين مصريين يراجعون الترجمة والمصطلحات التي لا تخل بالرسالة، فكلنا مترجمون محترفون".

وتابع: "عندما عرضت الفكرة على المصريين المقيمين بالخارج وجدت الكثير منهم يشجعونني، منهم الدكتور عبدالله مباشر في رومانيا، والذي تطوع لترجمة المسلسل كاملا وعرضه على التليفزيون الروماني حال موافقة وتنسيق مع الجهات المعنية عن المسلسل في مصر، والمفاجأة أنني وجدت رسالة من شابة مصرية تعمل مدرسة لغة إنجليزية ومتمكنة في اللغة تعرض التطوع معنا في هذه المهمة".

واختتم يوسف حديثه لـ"الوطن": "نريد توضيح حقيقة تاريخ مصر المعاصر في الفترة التي يحكيها المسلسل، ويصبح نوعا من القوة الناعمة لمصر في كل دول العالم، ونجعل العالم يعرف لماذا يحاربنا الإرهابيون، ولماذا ننتصر عليهم، بخاصة وأن الملسلسل يسرد أحداثا واقعية ويوثق التاريخ".