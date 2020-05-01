يوسف زيدان يدين العملية الإرهابية في سيناء: لن يحققوا تخاريفهم

أدان الدكتور يوسف زيدان، التفجيرات التي قام بها إرهابيون مساء أمس الخميس، في جنوب مدينة بئر العبد، والتي أسفر عن استشهاد وإصابة 10 من أبناء الجيش المصري.

وأضاف "زيدان"، على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" العملية الإجرامية التي اقترفها المهووسون دينيًا قبل ساعات بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيتها عشرةٌ من شباب الجيش المصري، هي دليلٌ جديد على عدمية تلك الشراذم المنسوبة للإسلام، وانعدام المنطق عندهم، فهم مهما ضاعفوا من عملياتهم الخسيسة هذه، فكل ما سيحصلون عليه هو المزيد من حسرة أمهات الضحايا، وحزن ذويهم، ونقمة الأسوياء من الناس.

وتابع: أما الأهداف الفعلية للإجراميين (الوصول إلى الحكم / إحياء خرافة الخلافة / الرجوع بالزمن إلى الوراء الذي يظنونه / إثبات أنهم الفرقة الناجية، وبقية التخاريف التي يعتقدونها) فهي أهدافٌ ستبقى دومًا مثلما كانت سابقًا، مستحيلة التحقُّق. متساءلا: فلماذا هذا العنف الذي يمارسونه، مادام لن يؤدي بهم إلى تحقيق غرضهم؟ لأنها العدمية التامة وانعدام التمييز وعمى القلب.