يوسف زيدان: الإخوان والسلفيون سبب تخلف مصر

قال الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر، إن عميد الأدب العربي طه حسين تعرض لظلم وقهر شديدين، ورغم ذلك لم يترك مصر رغم أنه كان قادرا على الذهاب إلى فرنسا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "الخطاب السلفي الإخواني والوهابي، سبب تخلف مصر التي هي في حاجة الآن إلى استحضار كتب عميد الأدب.

وتابع: "الإخوان كانوا دائما يريدون سحب البلاد إلى الشرق، ولم يأت من الشرق إلا الهم والاحتلال الفارسي وكان مصدر البلاء، وإنما زمن التوهج الحضاري كانت خلال التعامل مع حوض البحر المتوسط".

واستطرد: "جماعة الإخوان الإرهابية هي سبب تخلف المجتمع المصري، كونها عمدت على جر البلاد إلى أمور جدلية ورجعية وحرمت التعامل مع الغرب على أساس أنه كافر، تماماً مثلما حدث في الخطاب الوهابي والسلفي.