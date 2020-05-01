طبيب الشهامة.. مصابة بكورونا تضع مولودا بعد تبرع طبيب لها بسريره بإسنا

أعلن شريف شعبان، رئيس الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب الأقصر، عن قيام أحد الأطباء بالتبرع بسريره الخاص به بالمستشفى لسيدة حامل مصابة بكورونا رفضت مستشفيات الأقصر استقبالها.

وأوضح شعبان، أن الطبيب تبرع بسريره لحالة سيدة حامل في العشرينات من عمرها تقيم بمدينة البياضية، وفى حالة ولادة، كانت قد وصلت المستشفى بعدما رفضت المستشفيات الأخرى إخضاعها لعملية الولادة، بعد علمهم بإصإبتها بفيروس "كورونا".

وأضاف رئيس الفريق الطبى، أن الفحص كشف عن استقرار الحالة الصحية للمريضة فيما يتصل بالإصابة بالكورونا، وكذلك بالنسبة للحمل، وإنها بصحة جيدة، إلا أن الفريق الطبى بالمستشفى واجهتهم مشكلة، هي عدم وجود أي أسّرة خالية لاستقبال الحالة، وهذا ما دفع بطبيب للتنازل عن سريره وتقديمه للحالة، تمهيدا لإخضاعها لعملية الولادة، والتي تمت بنجاح، مؤكدًا أن الأم وجنينها بحالة جيدة الآن والتحاليل أثبتت عدم إصابة الجنين بفيروس كورونا.