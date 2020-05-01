محافظة الأقصر تنعى شهداء الوطن في انفجار بئر العبد بشمال سيناء

نعت محافظة الأقصر، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس، في مدينة بئر العبد، وهم يؤدون واجبهم في حماية تراب الوطن بمحافظة شمال سيناء، على يد الغدر والإرهاب وقوى الشر، مؤكدة أن تلك الفئة الخسيسة لن تتمكن أبدا من النيل من عزيمة رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أعلن عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.