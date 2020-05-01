تضارب كبير بين ترامب والاستخبارات الأمريكية بشأن مصدر انتشار كورونا

تضارب واضح بين الاستخبارات الأمريكية ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حول مصدر فيروس كورونا المستجد، إذ تحدث الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة منذ دخول الوباء بلاده، عن تسبب الصين في انتشار الفيروس في العالم، متهمًا إياهم بخروج الفيروس من معامل ووهان الصينية.

أحاديث الرئيس الأمريكي على مدار الأشهر الماضية، نفاها جهاز الاستخبارات الأمريكية، أمس، مؤكدا أن الفيروس ليس صناعة بشرية أو معدلا وراثيا.

وقال جهاز الاستخبارات الأمريكية، في بيان أمس، إنه متفق مع توجه الكثير من العلماء في أن "كوفيد ـ 19" لم يكن من صنع الإنسان ولا معدلا وراثيا، ليبرئ الصين من تهمة نشر الفيروس عمدًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للرئيس الأمريكي للتوقف عن اتهام الصين، إذ خرج منذ ساعات قليلة ليؤكد أنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار الوباء.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه عبر تويتر "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين".

تغريدة ترامب تؤكد تشبثه بموقفه السابق، إذ قال في تصريحات سابقة: "لم يكن على الصين أن تسمح بإفلات الفيروس من معاملهم، كان عليهم إيقاف الأمر من المصدر لكنهم لم يفعلوا ذلك".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 2053 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت ذاته سجلت الصين 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، دون تسجيل أي وفيات.