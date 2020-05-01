للمرة الثالثة.. تعقيم المتحف المصري والموقع الإنشائي منعا لتفشي كورونا

يواصل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بأعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل، استمرارا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل، والتي تضمنت موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.

وأشار اللواء مفتاح، إلى أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يوماً واحدا بالمتحف حيث يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا بإستخدام أجهزة الليزر الحرارية، إضافة إلى إنشاء 3 ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل.

ولفت إلى أن العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع في أثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.