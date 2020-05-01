ترامب عن تسجيلات وزارة الدفاع لـ"الأطباق الطائرة": "جهنمية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقطات الفيديو التي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية لما يعتقد أنها "أطباق طائرة" بأنها "جهنمية".

وقال ترامب إن تسجيلات الفيديو، التي بثها البنتاجون لـ"الظواهر الجوية المجهولة"، وهي الاسم الذي يطلق في العادة على الأطباق الطائرة، بأنها "فيديو جهنمي"، لكنه أضاف متسائلا عما إذا كانت حقيقة.

وأضاف ترامب عن مقاطع الفيديو: "أتساءل فقط ما إذا كانت حقيقية.. هذا فيديو جهنمي"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كان البنتاجون نشر بشكل رسمي، في وقت سابق، 3 مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنه أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة في أثناء تصويرها بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تضمن اثنين منها تفاعل الطيارين العسكريين مع سرعة تحرك الأشياء، بينما تكهن أحدهم أنها قد تكون "طائرة دون طيار".

واعترفت البحرية الأمريكية بصحة مقاطع الفيديو، التي سبق أن أصدرتها شركة خاصة في سبتمبر الماضي، غير أنه وفقا للمتحدثة باسم البنتاجون سوجوف، فقد نشرت رسميا في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا".