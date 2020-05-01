محافظ أسوان يتقدم بخالص العزاء والمواساة في شهداء حادث بئر العبد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نيابة عن مواطني المحافظة خالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش والذين استشهدوا مساء أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد عطية أن دماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لإجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، لافتا إلى أن بطولتهم ستظل دائما في قلب كل مصري.

وتابع: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وأعرب عطية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من رجال القوات المسلحة الأبطال، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب، إلا تماسكا وقوة و إرادة وعزيمة من خلال وقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوي لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.