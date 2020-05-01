أشرف عبدالباقي يجمع ثلاثي مسرح مصر في مسرحية جديدة: البروفات بعد رمضان

يجري أشرف عبدالباقي بروفات على مسرحيته الجديدة بعد انتهاء السباق الرمضاني؛ وانتهاء فريق العمل من الانتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية الذين يخوضون بها السباق الرمضاني.

ويقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر وهم: علي ربيع وأوس أوس وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.

ومن المقرر أنَّ يتمّ عرض المسرحية على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد بعد التجديدات التي أجراها أشرف عبدالباقي على المسرح.

جدير بالذكر، أنَّ آخر مسرحيات أشرف عبدالباقي الذي قدمها على مسرح الريحاني هي مسرحية "جريمة في المعادي"، والذي قدم بها عددًا من الفنانين الشباب.