بطريرك الروم الأرثوذكس: مصر قوية ولن ينل الإرهاب منها

نعت كنيسة الروم الأرثوذكس، وعلى رأسها البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من رجال القوات المسلحة البواسل أمس الخميس، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد البابا ثيؤدوروس الثاني، في بيان له، أن مصر قوية بقيادتها وجيشها وشعبها ولن ينل منها الإرهاب الدنيء رغم محاولاته زعزعة استقرارها بعمليته الخسيسة باستهداف أبنائها من قوات الجيش والشرطة، وستظل قادرة على الحفاظ على استقرار الأمن والأمان فيها.

وأضاف بطريرك الروم الأرثوذكس: "رافعين صلواتنا داعين الله أن يتقبل شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم في بئر العبد بشمال سيناء بتلك العملية الإرهابية الغادرة، وأن يعزي قلوب ذويهم الذين قدموا فلذات أكبادهم فداء لمصر".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود بسبب أنفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية.