"مستقبل وطن" يدين حادث بئر العبد بسيناء وينعى شهداء الوطن

أدان حزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونعى حزب مستقبل وطن، بكامل قياداته وأعضائه وهيئاته، شهداء القوات المسلحة في حادث مدينة بئر العبد الإرهابي، الذين سقطوا جراء الاستهداف الإرهابي.

وأشار حزب مستقبل وطن، إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري وتماسكه ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية، وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوي لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.

وأكد حزب مستقبل وطن، أن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب المصري إلا تماسكا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود، واقتلاع جذوره.

كما أكد الحزب، على دعمه للقوات المسلحة والشرطة المصرية في استمرارها للأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية، للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ودعا حزب مستقبل وطن، الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس، عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود بسبب أنفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية.