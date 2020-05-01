تجديد حبس صاحب شركة واثنين آخرين خالفوا قرار "الوزراء" بخيم رمضانية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، تجديد حبس صاحب شركة واثنين آخرين، لاتهامهم بكسر قرار مجلس الوزراء وتنظيم حفل فني وفقرات للرقص الشرقي "خيمة رمضانية " داخل فيلا ملك الأول دون تصريح، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من سكان مدينة الرحاب، بقيام صاحب فيلا مستأجرة واثنين آخرين، بإقامة حفلات فنية، وتنظيم عروض رقص شرقي دون ترخيص، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية ضبط المشكو في حقهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرراها السابق.