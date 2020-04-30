ضبط مصنع ملح غير مرخص وطن جُبن مجهول المصدر بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، وتشديد الرقابة وضبط المصانع غير المرخصة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع استغلال واحتكار التجار، والتلاعب في الأسعار، ومكافحة الغش الغذائي.

وأسفرت الحملة التى قامت بها مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط مصنع لتعبئة الملح وتقليد العلامات التجارية، بمركز كوم حمادة، وجرى التحفظ على 15طنًا من شكائر الملح المدون عليها عبارة "غير مخصص للطعام"، و 9 أطنان من شكائر الملح المطحون المعد للتعبئة، و 24 رول أكياس خاص بتعبئة الملح مدون عليه اسم لشركة مشهورة زنة 30 كيلو جرام، إضافة لماكينة تعبئة أوتوماتيك، وميزان ومعدات خاصة بتعبئة الملح، و2700 كيس ملح زنة 300 جرام، معبأة وجاهزة للتداول.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

وفى مركز دمنهور تم ضبط مصنع جُبن غير مرخص، وضبط 1000 كيلو جرام جُبن في صفائح مجهولة المصدر، وكذلك ضبط 750 عبوة منظفات ومطهرات منتهية الصلاحية، و3 محال ملابس لعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.