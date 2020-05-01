من "كلبش" لـ"الاختيار".. أمير كرارة وبيتر ميمي ثنائي أكشن عالمي بـ نكهة مصرية

يعرض حاليًا مسلسل "الاختيار" من بطولة النجم أمير كرارة، وهو مستوحى من أحداث حقيقة، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية منذ سنوات ماضية.

وتميز المسلسل بحرفية عالية في التصوير وتنفيذ المعارك وسرد الأحداث للمخرج بيتر ميمي، ويعد "الاختيار" التعاون السادس بين المخرج بيتر ميمي والنجم أمير كرارة في الدراما التلفزيونية والسينما، واستطاع الثنائي أن يقدما "الأكشن" بشكل جديد ومختلف يستطيع أن ينافس الأفلام والمسلسلات العالمية.

وكانت بداية تعاون المخرج بيتر ميمي مع الفنان أمير كرارة في الدراما التلفزيونية عام 2017 بمسلسل "كلبش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري؛ ليقدما جزء ثاني منه في عام 2018، وفي العام نفسه يتعاون الثنائي في تقديم الفيلم السينمائي "حرب كرموز" والذي يعد أول تجربة سينمائية تجمعهما سويًا.

وضم الفيلم مجموعة من الفنانين مثل: "محمود حميدة، غادة عبدالرازق، فتحي عبدالوهاب ومصطفى خاطر"، وتجري أحداث الفيلم في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر وهجومه على إحدى أقسام الشرطة وتصدي الجنرال يوسف المصري الذي يجسد شخصيته أمير كرارة لهجوم قوات الإحتلال الإنجليزي.

وتميز المخرج بيتر ميمي في تقديم نوعية أفلام الحركة والأكشن التي تفاعل معها الجمهور وحققت نجاحًا بحرفية عالية وصورة يستطيع من خلالها أن ينافس الأفلام العالمية، كما نجح الفنان أمير كرارة في تقديم البطل الذي يحبه الجمهور ويراه قدوة له.

وفي شهر رمضان عام 2019؛ تمّ عرض الجزء الثالث والأخير من مسلسل "كلبش" والذي دارت أحداثه في إطار مختلف عن الأجزاء السابقة، ليقدم بيتر ميمي تجربة أخرى من "الأكشن" بشكل أكبر، وفي العام ذاته، قدم كل من "كرارة"، "بيتر" التجربة الثانية لهما في السينما بفيلم "كازابلانكا" والذي يعتبر بطولة جماعية ضمت عددًا من كبار النجوم أمثال: "عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل والممثل التركي خالد أرجنتش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ومع كل عمل فني تتطور نوعية "الأكشن" التي يقدمها كل من الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية