تواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وضبط مسؤول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، والمدير المسؤول عنها في الجيزة لحيازتهما 17.556 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة"، غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها، كما ضبط المدير المسؤول عن شركة غير مرخصة لتجار السلع الغذائية، لحيازته 13.200 طن سكر حر، وأرز أبيض مجهولة المصدر، وتجميعه 200 كيلو جرام سكر تمويني مدعم،.

كما ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في المنوفية؛ لحجبه عن التداول 6.800 طن سلع غذائية "دقيق فاخر، وزيت طعام"، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تمهيدا لطرحها للبيع للجمهور مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكينن واتخذت الإجراءات القانونية.