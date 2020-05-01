القبض على أخطر تاجر "شابو" في سوهاج.. "المضبوطات بـ17 مليون جنيه"

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من القبض على أخطر تاجر لمخدر "الشابو" بمركز البلينا بسوهاج، والذي تخصص في الاتجار بالمخدر، وإعداد معملا لتصنيعه وإنتاجه.

وضبطت الشرطة داخل مسكنه كمية من مخدر الآيس وزنت 4,5 كيلو، وزجاجة بها كمية من مخدر الآيس السائل، و5 تذاكر لمخدر الآيس وزنها 10 جرامات، فضلا عن العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، و3 هواتف محمولة، وميزان حساس، وبلغت قيمة المضبوطات بقيمة 17 مليون جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وقيامه بتجهيز المواد الكيماوية والخامات المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.