تفاصيل مواعيد صرف مرتبات مايو مبكرا للموظفين.. الصحة والداخلية أولا

وجهت وزارة المالية ببدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة بعد تبكير المواعيد خلال شهر مايو الجاري، ووضعت الوزارة العاملين في وزارتي الصحة والداخلية في مقدمة الجهات الحكومية التي تصرف الرواتب أولًا في 18 من مايو الجاري، وذلك تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أنه سيتمّ بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

فيما تكون بداية أيام صرف المرتبات على 4 أيام بدلاً من يوم واحد، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وناشدت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن كل الجهات ستتيح المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.