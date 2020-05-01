الصحة تطالب المواطنين بالاستحمام فور دخول المنزل: قد تحملون كورونا

قال الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية، إن الأرض أصبحت أكثر الأماكن نقلا لفيروس كورونا بسهولة تامة، لذا يتوجب خلع الأحذية قبل دخول المنزل، مشيرا إلى أنه عند صعوبة خلع الحذاء بمجرد دخول المنزل فإنه يجب وضع الحذاء عند دخول أول متر، وبعدها تطهر ربة المنزل هذا المكان يوميا.

وأوضح مدير العام للإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه بمجرد الدخول يجب غسل الملابس سريعا ونشرها في الشمس، مع مراعاة عدم لمس أي شخص داخل المنزل أو الأسطح كاملة، والتوجه إلى الاستحمام على الفور؛ للتخلص من أي بكتيريا عالقة على الإيدي.

وأكد عطية ضرورة الامتناع الكامل عن الاقتراب من 4 فئات في المنزل وهم كبار السن، الأطفال، الحوامل إضافة لحاملي الأمراض المزمنة كأمراض الرئة والجهاز التنفسي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 46 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ1381 متعافيًا.

وأضاف أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.