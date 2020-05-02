"حاميها حراميها".. تفاصيل سقوط حارس وعامل سرقا مخزنا يعملان به

"حاميها حراميها"، لم تأتِ هذه العبارة من فراغ بل جسدت قيام الأشخاص المنوط بهم الحراسة والحفاظ على الأمانة، بالسرقة، حيث قام فرد أمن بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة من خلال الاتفاق مع عامل بذات الشركة وسائق، على سرقة القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بالشركة عملهم والمسند إليها مشروع تطوير بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم ضبطهم متلبسين بالمسروقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بقيادة النقيب محمد هاني معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سائق، له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحملة بكمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1.5 طن "مجهول المصدر" وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال إنشاء وتطوير إحدى المناطق بدائرة القسم بالاشتراك مع فرد أمن بشركة المقاولات وعامل له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنهما نظرًا لطبيعة عملهما بالشركة وتعيينهما بمخازن العهدة الخاص بالمشروع اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة محتوياتها بأسلوب "المغافلة" وفى سبيل ذلك استعانا بالمتهم الأول لتنفيذ مخططهما وتحميل المسروقات على السيارة قيادته وأقرا بسابقة قيامهما بسرقة كميات من الشدات المعدنية ومستلزماتها من داخل ذات الموقع بذات الأسلوب على فترات والتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط 4 أجولة بداخلها كمية من الأفيز الخاصة بالشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريبًا، لدى عميلهم ("سيىء النية" صاحب محل - كائن بدائرة القسم، له معلومات جنائية، كمية من قواعد الشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريبًا، لدى عميلهم "سيئ النية" عامل بشركة تجارة - كائنة بدائرة القسم، وأقروا بأنها من متحصلات وقائع سرقة من داخل مخازن الشركة محل عمل المتهمين الثانى والثالث وباستدعاء (المدير المسؤول عن شركة المقاولات تعرف على المتهمين الثانى والثالث والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.