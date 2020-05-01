"العمل العربية": تحية للجيش الأبيض الذي يدافع عن مجتمعاتنا من كورونا

قالت منظمة العمل العربية، إن عيد العمال يأتي هذا العام مختلفا عما سبقه في عقود مضت، حيث يأتي في ظروف صحية واجتماعية واقتصادية صعبة لم نعهدها من قبل، فقد أصابت جائحة "كورونا" أوطاننا والعالم بأسره، وشكلت تحديا خطيرا للعالم أجمع.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن تفشي مرض كورونا أجبر ملايين الشركات في أنحاء العالم على الإغلاق المؤقت، وتوقيف عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات وهذا ما أثر وسيؤثر بشكل مباشر على الطبقة العاملة الكادحة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى أسواق العمل، مما يزيد من معدلات البطالة والفقر عالميا، مؤكدة على دعمها المتواصل لحقوق العمال، وصيانة الحريات النقابية، كما تدعو المنظمة إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات العمالية خلال هذه الأزمة، وفي مرحلة "ما بعد كورونا"، فوجود نقابات عمالية عربية قوية وفاعلة هو غاية تسعى المنظمة مع الاتحادات العمالية على تحقيقها، لتعيد أوطاننا إلى مسار التنمية الشاملة والمستدامة بسواعد عمالها الأبرار.

ودعت منظمة العمل العربية، الشركاء الاجتماعيين إلى التضامن مع الحكومات وتوحيد الجهود، وتعزيز الحوار الاجتماعي البنّاء على المستويين الوطني والعربي لوضع السياسات، وتنفيذ الخطط والتقيد بالتدابير الاحترازية للاستجابة لهذا الظرف الاستثنائي الطارئ والسيطرة على انتشار الوباء في مكان العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، للتغلب عليه بأقل الخسائر، والتخفيف قدر الإمكان من العواقب الاجتماعية والاقتصادية.

ووجهت المنظمة التحية، إلى الجيش الأبيض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، فهم خط الدفاع الأمامي على جبهة المواجهة مع الفيروس، وتحية لهم على جهودهم الجبارة في صدّ الخطر عن أبنائنا وعمالنا، ومجتمعاتنا بكل إخلاص وتفان.