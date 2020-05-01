"بورش" تتبرع بـ1.3 مليون يورو لمستشفيات شتوتجارت بألمانيا

تبرعت شركة بورش بـ1.3 مليون يورو لمستشفى Klinikum Stuttgart و مستشفى MariemHospital في ألمانيا.

ويساعد هذا المبلغ في شراء 20 جهاز تخدير و21 جهاز تنفس صناعي وأكثر من 100 ألف قناع واقي.

وقالت بورش: "لقد ظهر الأداء المتميز لخدمات الرعاية الصحية في ألمانيا بشكل مثير للإعجاب خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم"، وقد يكون هذا تصريح رسمي من بورش لمعاودة التبرع مرة أخرى.

يأتي هذا في ظل أزمة كورونا الحالية، وانخفاض الأنتاج بشكل ملحوظ، خاصة أن أكثر القطاعات المتأثرة من هذه الأزمة هو القطاع الطبي الذي يبذل قصارى جهده للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.