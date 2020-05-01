إطلاق أسماء شهداء البحيرة على رموز بقراهما وعمرة لأهالي الشهيدين

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف، المستشار العسكري، والعميد أركان حرب إبراهيم محمود حمدي، من قيادات الجيش الثاني الميداني والعميد عبدالله المليجي، رئيس مدينة كوم حمادة، وأعضاء مجلس النواب عن كوم حمادة، جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد جندي محمد عبدالعزيز عبدالحليم الجوهري، ابن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة، لمثواه الأخير بعد استشهاده أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

وأشار اللواء المحافظ، أنه سيتم إهداء رحلة عمرة لوالدي الشهيد وكذا والدي الشهيد مجند أحمد حامد ابن كفر الدوار وإطلاق اسميهما على أحد رموز مسقط رأسيهما تخليدا لذكراهما وبطولتهما.

وقام اللواء هشام آمنة، والحضور بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، أن مصر تضحي بخيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

وأشار أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.

هذا وقد احتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفاً بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.