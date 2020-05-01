ما حكم الصيام دون صلاة؟.. "الإفتاء" تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على فيس بوك، على سؤال: "ما حكم من يصوم ولا يصلي؟".

وقال وسام، خلال الفيديو إن الصوم فريضة وركن من أركان الإسلام، وكذلك الصلاة فريضة وركن من أركان الإسلام، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فمن صام وتحقق بشروط الصوم، فإن صومه صحيح، لكن عدم صلاته قد يكون مانعا من قبول العمل أو من نقص الثواب أو نحو ذلك.

وتابع: "صومه يقع صحيحا ويكون أدى ما فرض الله عليه من صوم رمضان، مسألة الأجر بيد الله سبحانه وتعالى وحده فليسارع وليبادر بالتوبة عسى الله أن يتقبل منه ومنا".