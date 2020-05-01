رئيس وزراء إيطاليا يعتذر لشعبه عن الصعوبات الاقتصادية المصاحبة لكورونا

قدم رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اعتذاره للشعب الإيطالي عن الصعوبات الاقتصادية التي واجهتهم جراء وباء كورونا، وتعهد بمستقبل أكثر إشراقًا بمجرد رفع حالة الإغلاق.

واعترف رئيس الوزراء الإيطالي، في منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، بأن حكومته تأخرت في سداد أكثر من 50 مليار يورو "ما يعادل 55 مليار دولار" مخصصة للأسر والشركات المتعثرة.

وقال: "أعتذر بالنيابة عن الحكومة وأؤكد لكم أننا سنواصل الضغط من أجل استكمال المدفوعات والتمويل في أقرب وقت ممكن"، مشددًا على أنه يشعر بمعاناة الإيطاليين ومتفهم لمخاوفهم.

وأضاف: "العديد يشعرون بالقلق إزاء الأزمة بسبب عمليات الإغلاق والمخاطر التي تتعرض لها وظائفهم"، مشيرًا إلى أنه قرأ بعض الرسائل، ووضع نفسه في مكانهم وشعرت بالثقل الكامل الذي تشعرون به.

وعبر عن إصراره على أن كل المعاناة ستستحق ثمنها إذا جرى احترام إجراءات التباعد الاجتماعي بمجرد تخفيف القيود، لافتًا إلى أن 4 ملايين من الإيطاليين سيعودون إلى العمل، الاثنين المقبل، "بفضل النتائج الأولية" للاحتواء.