إيطاليا تسجل انخفاضا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات كورونا

سجلت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، انخفاضا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مقابل 323 أمس الأربعاء.

وجرى تسجيل ألف و 872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة، أمس الأربعاء، ألفين و86 حالة.

إيطاليا تحافظ على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27 ألف و967حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصا، ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصا أمس الأربعاء، إلى 101 ألف و551 شخصا اليوم.

وحافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة ، ألف و694 شخصا اليوم مقابل ألف و795 أمس الأربعاء، والارتفاع في عدد المتعافين 75 ألفا و945 اليوم، مقابل 71 ألفا و252 أمس الأربعاء.

وجرى فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن كورونا المستجد.