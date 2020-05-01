الصحفيين: نقل أسرة الصحفي محمود رياض ضحية كورونا إلى فندق بأكتوبر

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن حالة الطفلين، حسن وعبدالله محمود رياض، في تحسن، ويجري التواصل الدائم مع السيدة ريهام سعد سعيد، والدتهما المرافقة لهما.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له، أنه جرى نقل السيدة ريهام وطفليها في تمام الثانية ظهرًا، إلى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، كإجراء احترازي لبضعة أيام إضافية للتأكد من سلامتهم التامة.

وأوضح عبدالمجيد، بالتواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، لمتابعة حالة طفلي الزميل، أكد أن النقل يتم استنادًا إلى استقرار الحالة العامة للمريض، وطمأن بأن حالتهما مستقرة، وكإجراء احترازي يتم العزل بضعة أيام في الفندق، تحت رعاية وإشراف فريق طبي.

وتواصل عبدالمجيد، مع شقيقي الراحل، عباس وكرم، لمتابعة الأسرة وطفليه الآخرين، حيث شكر عباس جهود دعم أطفال الزميل الراحل، داعيًا الزملاء الذين يعملون على دعم أطفاله من خلال النقابة، إلى إيداع وديعة باسم الأطفال الذين بينهم رضيع لم يتجاوز عام ونصف العام، أو أي آلية تضمن مساعدتهم بشكل دائم.