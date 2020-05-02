الاتصالات: 5.5 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد شهريا

اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 3983 مكتب بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 3973 مكتبا في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو سنوي يصل 0.33%.

وقالت الوزارة في أحدث التقارير الإحصائية الصادرة عنها، إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ 35 ألف مواطن، وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد بلغ 5.53 مليون مستفيد شهريا، بنهاية ديسمبر 2019.

وكانت هيئة البريد قد أعلنت عن صرف 400 مليون جنيه لنحو 800 ألف من مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة المخصصة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية الصرف، وسلمت 600 ألف كارت من بطاقة البريد المصرى Easy pay مسبقة الدفع لجميع المستفيدين من المنحة بالمرحلة الأولى، وستتم إضافة المستحقات المالية للمواطنين عليها تلقائياً عبر نظام بطاقات الدفع الإلكترونى للبريد المصرى، وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية للمستفيدين، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع، وذلك فى إطار تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى، إضافة إلى مد فترة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية لتبدأ من 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بهدف الحد من التكدسات، ولكى يحصل كل مواطن على المنحة بكل سهولة ويسر.