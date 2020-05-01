ممنوع الرجال.. "بيت غالية" للنساء فقط في "ونحب تاني ليه"

بعد انفصالها عن زوجها، تذهب "غالية" والتي تجسّد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، إلى منزل والدتها سوسن بدر، وجدتها "هادية" التي تجسّد دورها الفنانة ليلى عزالعرب، لتعيش معهنّ بصحبة طفلتها الصغيرة.

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

بيت غالية، أصبح تعيش فيه 3 سيدات وطفلة صغيرة، دائمًا ما تذكر فيه سوسن بدر والدة "غالية"، الرجال بسوء، وتصفهم بـ"الخاينين"، وكانت ترى طليق "غالية" الذي يهملها "صورة طبق الأصل من والدها"، وبعد انفصالها تخشى الأم على "غالية" من الرجال.

ورغم تعنت الأم سوسن بدر، وكرهها للرجال، فالحلقة السابعة، كشفت أنَّ هذه الصورة قد تتغير، بعد ظهور الجار الجديد الدكتور "معتصم" والذي يجسّد دوره عماد رشاد، الذي أعجب بوالدة "غالية"، ورغم تعاملها معه في البداية بكره شديد، لكنها تفتح له الباب لدخول حياتها.