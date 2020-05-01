توزيع 6 آلاف كرتونه غذائية و5 أطنان لحوم في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توزيع 6 آلاف كرتونه مواد غذائية و5 أطنان لحوم مقدمة من مؤسسه مصر الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ز38 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المساهمة مع الجهاز التنفيذي بمد يد العون والمساعدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المتضريين، من تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح محمد أحمد السيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها العمالة اليومية غيرالمنتظمة، مؤكداً أنه سيجري توزيع المواد الغذائية الجافة واللحوم المقدمة من مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر.

يذكر أن مؤسسة مصر الخير وزعت خلال الشهر الماضي ألفي كرتونة مواد غذائية وألفي حقيبة حماية طبية، على المستحقين من العمالة اليومية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.