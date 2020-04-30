صور.. سيارة نقل تُسقط كوبري مشاة في الشرقية

سقط كوبري للمشاة في قرية السلام التابعة لمركز بلبيس بسبب سيارة نقل، فيما تحفظت الجهات المعنية على السيارة وسائقها.

وتلقت غرفة الأزمات والكوراث بمحافظة الشرقية إخطارًا يفيد بسقوط جزء من كوبري للمشاة، بعرض 5 أمتار بسبب سيارة نقل.

وتبين أن سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع تسببت في نزع "إستيل الحديد" الخاص بالكوبري المشيد من الحديد، وذلك أثناء مرورها أسفل الكوبري، ما أدى إلى سقوط جزء من الكوبري بعرض 5 أمتار.

وانتقلت قوة من الشرطة والأجهزة التنفيذية لمباشرة الواقعة وتم التحفظ على السيارة والسائق، كما تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين المتخصصين لإجراء الإصلاحات اللازمة.