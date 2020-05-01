توريد 679 ألفا و750 طن أقماح لشون وصوامع الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، حصاد القمح للأسبوع الثاني علي التوالي لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة خلال هذا الأسبوع حتى أمس، لصوامع المحافظة بلغت (679) ألفا و(750) طنا و(871) كيلو من سنابل الخير، حيث تم توريد (16) ألفا (319) طنا و(341) كيلو جراما لصوامع الزقازيق المعدنية، و(151) ألفا (113) طنا و(61) كيلو قمح لصوامع الحسينية، و(93) ألفا (490) طنا و(79) كيلو قمح لصوامع ههيا، و(84) ألفا (750) طنا و(8) كيلو درامات قمح لصوامع القرين، و(113) ألفا (512) طنا و(615) كيلو قمح لصوامع صان الحجر، و(80) ألفا (890)طنا لصوامع العاشر، وألفين و(734) طن و(605) كيلو قمح لصوامع مضرب الزقازيق، و(136) ألفا و(939) طن قمح لصوامع منيا القمح، هذا بجانب الشون والبناكر التي تضم حصاد الخير.

وأضاف المحافظ، إلى أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ علي المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرارمجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى.