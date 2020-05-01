"رقية" تمزق جسد زوجها لسبب غريب

أنهت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، اليوم، حياة زوجها بعدما انهالت عليه طعنًا بسكين المطبخ بإحدى قرى مركز أبوالمطامير.

جاء ذلك نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب اعتراض المجني عليه على جلوس زوجته مع إحدى جارتها أمام المنزل في نهار رمضان.

وكان اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مأمور مركز أبو المطامير يفيد بلاغ من أهالى قرية العاشرة، التابعة لقرية العشرة آلاف بقيام "رقية ا" 27 سنة، ربة منزل، بقتل زوجها "تامر ج"، عامل زراعي، داخل منزل الزوجية.

تبين من التحريات الأولية للمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير، نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة، بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل، قامت على إثرها الزوجة باستلال سكين المطبخ وقتل الزوج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار طارق حفينة رئيس نيابة أبو المطامير.