كيف يتجنب مرضى الضغط والسكري الإصابة بفيروس كورونا؟

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الشخصي عبر موقع تويتر، نصائح مختلفة لمرضى الضغط والسكري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بدأتها بتقليل الملح في الأطعمة والمخللات للعناية بصحتهم ضد الفيروس المستجد.

إلى جانب ذلك، نصحت الوزارة الجمهور مرضى الضغط والسكر بتجنب تناول اللحوم المصنعة والمعلبات مع الإكثار من شرب المياه، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه لتقوية المناعة.

كيف يعتني مرضى الضغط والسكر بصحتهم ضد ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)؟ #فيروس_كورونا pic.twitter.com/UUeAWJC190 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 30, 2020

تشير الدراسات إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخصوصا المصابين بداء السكري وأمراض القلب والرئتين.

وبحسب موقع سكاي نيوز، نقلا عن أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب في برايتون وساسكس، جون كوهين، يعاني مرضى السكري غالبا من مضاعفات تتعلق بالقلب، وأيضا الكلى، وبنفس الطريقة يمكن أن يسبب أي ضغط إضافي على الجسم، ناجم عن العدوى، مشاكل ثانوية في تلك الأعضاء، علما بأن أجهزة المناعة لدى مرضى السكري ليست جيدة في مكافحة العدوى.

وتبدأ العدوى من الجهاز التنفسي، وبمجرد دخول الفيروس للجسم يجد نفسه في مواجهة الجهاز المناعي، الذي يعد أساس المواجهة للفيروس ولذلك ينصح دائما بتناول الأطعمة والمواد الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.