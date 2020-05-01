الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بيوسف النجار وبدء الشهر المريمي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة، بذكرى عيد القديس يوسف العامل وبداية شهر مايو المريمي، وهو الشهر الذي تكرسه الكنيسة تقليديا للعذراء مريم.

ويوسف العامل بحسب المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، هو ما يعتقد المسيحيين أنه "يوسف النجار" الذي حرس المسيح صغيرا وعلمه حرفة النجارة، في ورشة الناصرة.

وقالت الكنيسة بتلك المناسبة: "العمل هو عنصر أساسي لكرامة الشخص، ويعطي إمكانية المحافظة على أنفسنا، وعلى أسرتنا، والمساهمة في إنماء وطننا، وهي أشياء مهم لكل واحد منّا"، داعيه المسؤولين عن القطاعات العامة بالتشجيع للقيام بكل جهد لإعطاء دفعة جديدة لزيادة فرص العمل، ومناهضة "العمل الاستعبادي".