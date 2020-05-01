الكنيسة: استشهاد الشماس المجند أبانوب بولس في حادث بئر العبد الإرهابي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استشهاد الشماس المجند أبانوب بولس في حادث بئر العبد الإرهابي، الذي وقع، أمس، في محافظة شمال سيناء.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان منه صباح اليوم، إن المجند أبانوب عبدالتواب بولس ابن إيبارشية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، استشهد أمس إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرة من أبطال القوات المسلحة من بينهم أبانوب الذي ينتمي لقرية طوخ التابعة لإيبارشية ديرمواس ودلجا.

وأضاف حليم أن المجند أبانوب تربى بكنيسة الأنبا غللينيكوس بديرمواس، وكان يخدم بها شماسًا.

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية.