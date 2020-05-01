رمضان عبدالمعز: شهداء بئر العبد فازوا ببركة المكان والزمان وحال الصيام

نعى الشيخ رمضان عبدالمعز، شهداء حادث بئر العبد، ممن استشهدوا على يد الإرهاب الغادر، قائلا: "هم حازوا على جميع الفضائل بركة الزمان وهي ليلة الجمعة في شهر رمضان وبركة المكان بسيناء أرض أقدام الأنبياء، وهي البقعة التي تجلى الله بها، وبركة الأحوال، حيث كان حالهم صيام في خدمة الوطن.

وأضاف عبدالمعز خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc": "شهداء الأمس مارحوش بس كدا كانوا صايمين ويحرسون في سبيل الله".

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال القوات المسلحة، الذي استشهدوا الأمس، في جنوب مدينة بئر العبد، بسبب انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".