الشيخ رمضان عبدالمعز عن صحبة السوء: لا تصاحب إلا مؤمنًا

ناقش الداعية الشيخ خالد الجندي وضيوفه مع الشيوخ تفسير قول الله تعالى في سورة آل عمران: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118)" وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن كلمة بطانة تعني المقربين من الشخص مشيرًا أن الأية تحذر من صحبة السوء: "يا ناس متدخلوش ناس بيوتكم انتوا عارفين ان لو جاتلك مصيبة مش هيسمي عليك".

بينما قال الشيخ رمضان عبدالمعز لا تصاحب إلا مؤمنًا أي انسان تأتمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.