فيديو.. "كريمة": من استحل دم جنودنا كافر

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن من يستحل دم جنودنا الأبرياء، يعد كافرا، بحسب ما ورد فى كتب الفقه الإسلامي.

وشدد كريمة على أن قتلى التكفريين ليسوا شهداء وليسوا من الملة.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، أن كتب الفقه الإسلامي تقول إن من استحل دم المحرم يعد كافرا، وهو ماينطبق على قتلة جنودنا الذين استحلوا دماءهم الذكية الطاهرة.

ودلل أحمد كريمة، على حديثه مؤكدا أن شارب الخمر يعد آثما إذا شرب الخمر وأقر بحرميتها، أما إذا تناوله وهو مستحل لها، منكر لحرميتها فهو كافر.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال القوات المسلحة، الذي استشهدوا بالأمس، في جنوب مدينة بئر العبد، بسبب انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

وكتب "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشها القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".