والد تيمون ووالدة بومبا يتفقان على الزواج في الحلقة 8 من "رجالة البيت"

دارت الحلقة الثامنة من مسلسل "رجالة البيت" حول وقوع والدة "بومبا" والتي تجسد دورها الفنانة عارفة عبدالرسول، في حب والد "تيمون" الفنان بيومي فؤاد، بينما جمعت بينهما "السوشيال ميديا" بالصدفة من خلال المحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أسماء مستعارة.

واكتشف والد "تيمون" بالصدفة أن حب حياته التي يراسلها منذ 3 سنوات هي والدة "بومبا"، ويتفقان على الزواج بالتنسيق مع ابنيهما، لكنهما يعملان على إفساد الزواج في إطار كوميدي.

ويحاول "تيمون وبومبا" بعدة طرق التفريق بين والديهما من خلال مجموعة من "المقالب" المختلفة التي يسعيان من خلالها إفشال ذلك الزواج.

مسلسل "رجالة البيت" من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، وكوكبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك معهما كل من آيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.