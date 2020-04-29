صور.. محمد صلاح يتابع "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني

شارك محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام"، صورة أثناء متابعته لمسلسل "رجالة البيت"، للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني، المعروض حاليا في سباق دراما رمضان الحالي.

وفي السياق ذاته، يواصل فهمي وحسني تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الجديد داخل أستوديو مصر، ومن المقرر انتهائهما من التصوير في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ويشارك في بطولة "رجالة البيت" بيومي فؤاد وويزو ولطفي لبيب وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آيتن عامر، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.