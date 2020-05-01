21 سفينة في ميناء دمياط.. و642 شاحنة تغادره محملة بالبضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 150 طن علف بنجر و2043 طن يوريا و5865 طن فوسفات و 2200 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4494 طن كلوريد ايثيلين و8646 طن ذرة و6267 طن قمح و5740 طن ابلاكاش و 3279 طن أرز و 2845 طن عدس و 2450 طن فول و 1424 طن حديد، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي ) وخضروات ( بسلة وبطاطس وخرشوف ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و فول سودانى ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والإمارات وسنغافورة و بريطانيا وأسبانيا وهولندا وألمانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176647 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74662 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2679 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2442 شاحنة منها 642 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33039 من البضائع العامة .