"النقل النهري": وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر بسبب كورونا

أكد مصدر مسؤول بهيئة النقل النهري، استمرار وقف المراكب النيلية والرحلات النيلية طوال أيام عيد الفطر المبارك، لحين معرفة القرارات الجديدة بخصوص حظر التجوال في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل رفع حالة الطوارئ القصوى، لتشديد الرقابة على المراكب النيلية، والتأكد من التزامها بقرار وقف الرحلات بهدف منع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى استكمال اشتراطات السلامة البحرية بجميع المراكب.

وقال إنه في حال عودة الرحلات النيلية مرة أخرى سيتم توزيع مفتشي إدارة الرقابة النهرية على المراسي النهرية بطول الكورنيش، للتأكد من التزام المراكب بالحمولات المقررة واشتراطات التراخيص والسلامة البحرية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن توقف الرحلات النيلية في الوقت الحالي، سيساعد أصحاب المراكب النيلية بإجراء كافة الصيانات اللازمة للمراكب قبل عودة الرحلات مرة آخرى، لافتا إلى أن رئيس هيئة النقل النهري، كلف مفتشي الهيئة عند عودة الرحلات مرة آخرى بعدم التساهل خلال مراقبة متابعة المراكب النيلية لاستقلالها للتنزه.

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيقا كاملا مع شرطة المسطحات المائية فى حال عودة الرحلات النيلية مرة آخرى، في إحكام الرقابة على المراكب ومراجعة التزامها بالحمولات المحددة لكل مركب واشتراطات السلامة وفق ما هو وارد فى ترخيص تشغيلها، بالإضافة إلى توافر جميع معدات التعقيم والتطهير، بخلاف استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المراكب النيلية.