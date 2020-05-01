"البحوث الإسلامية" ينعي عبدالغفار هلال: أسهم في تجديد الفكر الإسلامي

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالغفار هلال، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق، وأحد علماء اللغة في مصر والعالم، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد الدكتور نظير عياد، أمين عام المجمع، في بيان له، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، حيث شارك في العديد من الموتمرات العلمية الدولية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في اللغة العربية، وله التفسير البياني للقرآن، وله العديد من الدواوين الشعرية.

وتقدم المجمع، بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.