ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في المغرب إلى 4 آلاف و569 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4 آلاف و569 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32 ألفا و437، منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد.

من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة، فيما جرى تسجيل 99 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى ألف و83 حالة.

ودعت وزارة الصحة المغربية، المواطنين، إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، أمس الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.