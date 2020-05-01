البيت الأبيض: "ليس سرا أن الصين أساءت التعامل مع كورونا"

قالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، إنه :"ليس سرا أن الصين أساءت التعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه أطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" هو معهد ووهان للفيروسات في الصين.

وأوضح ترامب، أنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس حول تطورات الجائحة، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها التفشي، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع.

واعتبر ترامب، أن بدء تفشي الجائحة يعود إلى فشل الصين في وقف انتشار الوباء بسبب عدم وجود كفاءة ضرورية لتحقيق ذلك، أو رغبة البلاد في وصول الوباء إلى باقي العالم.