"عشان ما تتخنش في رمضان".. "100 مليون صحة" تقدم نصائح غذائية

حرصت "مبادرة 100 مليون صحة" على متابعة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، خاصة وأنه شهر يكثر فيه العزائم وتناول الحلويات مما يؤدى إلى زيادة الوزن، وقدمت المبادرة مجموعة من النصائح لتفادى الوقوع فى فخ زيادة الوزن، ويستعرض "الوطن" فى نقاط هذه النصائح:

- لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان حاول تقلل من الحلويات وتستبدلها ببدائل صحية ستفيدك وغنية بالفيتامينات ومعادن منها الفاكهة الطازجة أو بعض المكسرات أو الفاكهة المجففة لكن بكميات معقولة، 6 قطع مثلا.

- الابتعاد عن الشوربة التي تحتوي على توابل والشوربة التي تحتوي على الكريمة واستبدالها بشوربة الخضار الخفيفة.

- الاهتمام بتناول أطباق السلطة الغنية بالفيتامينات والمعادن بعد الشوربة ويفضل الاكتفاء بهذا القدر من الطعام فترة الإفطار.

- يتابع الصائم وجبته بعد ساعة على الأقل مع الطبق الرئيسي وبهذه الطريقة يهيئ الصائم معدته لاستقبال الطعام بشكل جيد .

- شرب كميات مناسبة من الماء ضرورية وبمعدل 2 لتر يومياً ولكن يجب تناولها في فترة السهرة، وتجنب الإكثار من الماء قبل الإفطار.

- من أهم العوامل التي تمنح الصائم ما يحتاجه وتساعد في عملية الهضم من دون زيادة على الوزن الفاكهة والخضراوات لاحتوائها على كمية من الماء والعديد من الفيتامينات.

- يجب التقليل من الحلويات المنتشرة في شهر رمضان لاحتوائها على سعرات حرارية عالية جدا.

- البعد عن تناول السمبوسك المقلية لاحتوائها على الزيت لذلك يجب محاولة التقليل من أكلها بقدر الإمكان.