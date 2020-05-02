"كورونا والابتكار".. 6 جامعات مصرية أنتجت مستلزمات طبية ضد الوباء

تواجه مصر والعالم الآن تحديا كبيرا وهو انتشار فيروس "كورونا – COVID19"، ونتناول الحديث هنا عن الجهود والابتكارات التي قدمتها الجامعات المصرية المختلفة بأيدي طلابها وأساتذتها في هذا الظرف الراهن جنبًا إلى جنب مع جيش مصر الأبيض ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك على النحو التالي:

1) جامعة المنصورة:- أنتجت عددًا كبيرًا من المستلزمات الطبية التي تلزم الأطقم الصحية بالمستشفيات مثل الكمامات وسترات الوقاية، وطورت جهاز التنفس الصناعي لتشغيله بشكل آمن وفعال يستوعب أكثر من مريض وذلك بسبب الاحتياج المتزايد له.

2) جامعة طنطا:- واصلت إنتاج الكمامات الطبية وسترات الوقاية عبر مصنع تابع لها وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية منها.

3) جامعة الفيوم:- بدأت كليتا العلوم والتربية النوعية بالجامعة في إنتاج الكحول والمطهرات والكمامات الطبية وذلك لتزايد الطلب عليها .

4) جامعة زويل:- صممت 3 نماذج أولية لأجهزة التنفس الصناعي بتكلفة منخفضة وجاري تنفيذها تحت إشراف الدولة.

5) جامعة بنها:- قام طلاب الجامعة بصناعة أول بوابة تعقيم إلكترونية تستهدف تعقيم الزوار أو العاملين.

6) جامعة عين شمس:- قدم فريق بحثي من كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة بالجامعة 7 أبحاث لابتكار أجهزة وقائية للأطباء لمساعدتهم في مكافحة الفيروس وكذلك أبحاث تتعلق بأجهزة التنفس الصناعي.