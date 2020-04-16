شكرتها وزارة الهجرة.. ماجدة: نظمنا مبادرات لعودة العالقين في إنجلترا

جهود كبيرة تبذلها الجاليات المصرية في الخارج، بهدف مساعدة العالقين بسبب أزمة فيروس كورونا الأخيرة، ما دفع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعبير عن تقديرها للدور البارز الذي يؤديه المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكّدة أنَّ المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

ماجدة صقر، أحد أفراد الجالية المصرية في إنجلترا، وواحدة ممن حرصت وزارة الهجرة على توجيه الشكر لهم، حيث قامت بدور مميز لمساعدة العالقين في مصر بسبب فيروس كورونا، وقبلها كانت تقوم بعدة مبادرات للجالية المصرية والعربية في إنجلترا.

وتروي "ماجدة"، لـ"الوطن"، أنها منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وهي تعمل على التواصل مع أغلب المصريين العالقين، ومساعدتهم في التواصل مع السفارة المصرية أو التسجيل في العودة مرة آخرى.

وتابعت "ماجدة"، أنه غير مساعدة العالقين، قامت الجالية المصرية والعربية في إنجلترا، بدور فعال في إلغاء مشروع القانون في البرلمان البريطاني، كان يهدف لإحراق جثث الموتى من ضحايا كرونا، وذلك بعدما بدأت الجالية المصرية المبادرة بالرفض وتشجيع الجاليات العربية الأخرى.

مبادرت عديدة آخرى شاركت فيها "ماجدة"، من بينها مبادرة "السؤال عن كبار السن"، موضحة أنها تهدف للتواصل مع المستمر مع ابناء الجالية، والاطمئنان عن أحوالهم بصفة مستمرة، ومساعدتهم في شراء مستلزماتهم التي لا يستطعون الخروج لشرائها.

وأكدت أن الجاليات المصرية والعربية على تواصل دائم بهدف الاطمئنان على أحوالهم، بالإضافة إلى أنه هناك تواصلا دائما ومستمرا مع الجاليات العربية.